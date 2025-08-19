Umc’s maken kans op internationale prijs voor ervaringsmonitor

De Patiëntervaringsmonitor van de Nederlandse umc’s is genomineerd voor een Picker Experience Network Award voor bijdrages aan de patiëntervaring in de zorg.

De genomineerde monitor geeft patiënten de mogelijkheid om hun ervaring over de zorg te delen. Die feedback is te zien in een dashboard en moet helpen de zorgverlening te verbeteren, zowel ziekenhuisbreed als op afdelingsniveau. De Patiëntervaringsmonitor is door de umc’s ontwikkeld en inmiddels ook beschikbaar voor algemene ziekenhuizen.

Het NFU-initiatief maakt kans op een prijs in de categorie “Meten, rapporteren en handelen”. De prijs, die internationaal is, maar veelal op Groot-Brittannië is gericht, wordt al veertien jaar uitgereikt. De achterliggende organisatie heette tot vorig jaar nog de Patient Experience Network maar dat veranderde na overname door Picker.