Umc’s: volgend kabinet moet btw op uitwisseling personeel afschaffen

De umc’s willen af van de btw op personele uitwisseling. Dat is nodig om personeel flexibel in te zetten, daar waar de vraag het grootst is. Dat schrijven de umc’s in hun ‘verkiezingsmanifest’. Daarin staat ook dat gezondheidsdoelen vastgelegd moeten worden in de wet.

Foto: H_Ko/stock.adobe.com

De umc’s vragen in hun verkiezingsmanifest aandacht voor de arbeidsmarkt. Ze willen af van de btw bij de uitwisseling van personeel om zo het regionaal werkgeverschap in te richten, zonder dat mededingingsregels dit verhinderen. De voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Bertine Lahuis: “Hierdoor wordt het makkelijker om zorgpersoneel flexibel in te zetten, daar waar de vraag het grootst is.”

Bovendien moeten opleidingsplekken voor alle gezondheidsprofessionals uitgebreid worden, de administratieve lasten moeten verminderd worden en het moet lonend zijn voor personeel om meer uren te werken.

Armoede en milieuverontreiniging aanpakken

De umc’s willen ook dat een volgend kabinet gezondheid en preventie prioriteit geeft. Dat kan door armoede en milieuverontreiniging aan te pakken en gezondheid bij alle beleidsbeslissingen te betrekken. Gezondheidsdoelen moeten vastgelegd worden in de wet, vinden de umc’s. Niet alleen om de gezondheid te verbeteren, maar ook om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Meer onderzoek naar passende zorg

Een volgend kabinet zou volgens de umc’s tenminste 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moeten investeren in onderzoek en innovatie. Op die manier kunnen de umc’s doorgaan met onderzoek. Lahuis: “Mede dankzij innovaties en kennis uit umc’s kunnen we steeds meer passende zorg bieden aan patiënten. Niet alles wat kan, maar wat passend is wordt het adagium in de zorg. Dat is beter voor de patiënt en bespaart de samenleving veel kosten.”

Eerder stelde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tien aanbevelingen op voor het volgende kabinet. In de komende maanden schrijven politieke partijen aan hun verkiezingsprogramma’s.