Universitair hoofddocent farmacologie liet zich betalen door bedrijven

De Universiteit Utrecht (UU) gaat onderzoek doen naar de onderzoekscultuur op de afdeling Farmacologie. Investico , De Groene Amsterdammer en Trouw melden dat na een onderzoek naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Farmacologie Joris Verster.

De UU geeft toe onvoldoende op de hoogte te zijn geweest van de vergaande banden tussen Verster en energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sen-Jam Pharmaceuticals.

Positief voor bedrijven

Verster werd door Red Bull en Sen-Jam persoonlijk betaald voor verschillende wetenschappelijke publicaties. Boven de artikelen presenteerde hij zichzelf echter als medewerker van de Universiteit Utrecht. De uitkomsten van zijn onderzoek slaan meestal positief uit voor de bedrijven. Zo prijst hij als onderzoeker van de UU een medicijn van Sen-Jam aan terwijl hij aandelen in het bedrijf heeft, en daarmee ook een direct financieel belang.

Verster stelt in een reactie altijd transparant te zijn geweest over zijn nevenwerkzaamheden. De Universiteit Utrecht zegt dat Verster toestemming had om naast zijn werk aan de universiteit ook als consultant te werken, maar dat ‘de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef’. (ANP)