Update Kankeratlas laat opnieuw grote regionale verschillen zien

De Kankeratlas is een interactieve online tool van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en geeft inzicht in de geografische spreiding van verschillende kankersoorten in Nederland.

Met nieuwe data uit de Nederlandse Kankerregistratie (2021-2022) zijn deze patronen opnieuw in kaart gebracht. Zo laten bepaalde regio’s structurele verschillen zien in long-, huid- en baarmoederhalskanker.

De actualisatie is voor IKNL aanleiding om deze regionale verschillen opnieuw onder de aandacht te brengen. “De Kankeratlas benadrukt de noodzaak om in te zetten op een lokale aanpak voor preventie en vroegsignalering. Effecten van interventies zijn overigens pas na langere tijd zichtbaar, aangezien kanker zich meestal pas jaren later openbaart”, aldus IKNL.

Longkanker

Longkanker is een van de kankersoorten waarbij er regionaal veel variatie in het aantal diagnoses is. Opvallend is dat er in vrijwel alle grootstedelijke gebieden verschillen zijn per wijk. Dit komt waarschijnlijk voornamelijk door verschillen in hoeveel mensen in het verleden hebben gerookt.

Huidkanker

Daarnaast laat de Kankeratlas zien dat er in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Waarschijnlijk komt dit door langere blootstelling aan de zon (meer zonuren) en een sterkere zonkracht langs de kust.

Baarmoederhalskanker

Regionale verschillen zijn ook te zien in hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt. Een mogelijke verklaring is de deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. “Helaas zien we dat de deelname aan deze screening in Nederland afneemt, vooral onder groepen met een lagere sociaaleconomische positie”, aldus IKNL.