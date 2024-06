Vaatchirurgen Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven gaan samenwerken

Uiteindelijk wordt in een aantal stappen toegewerkt naar de integratie van de beide vaatchirurgische praktijken in een regionaal centrum op twee locaties.

Slimme inzet zorgprofessionals

Het aantal patiënten met vaatproblemen neemt de komende jaren in de regio Noordoost-Brabant met 10 tot 15 procent toe. Beschikbare zorgprofessionals en middelen moeten daarom op een slimme manier worden ingezet. De samenwerking tussen de vaatchirurgen moet daaraan bijdragen.

Kwaliteit

“Naast de toename van het aantal patiënten hebben we te maken met de normering vanuit de beroepsvereniging en de kwaliteitseisen. Door samen te werken, kunnen we in de toekomst dezelfde goede zorg garanderen en een kwaliteitsverbetering realiseren. Bijvoorbeeld door elkaars best practices over te nemen, complexe patiënten samen te bespreken en protocollen op elkaar af te stemmen,” zegt vaatchirurg Bart Verhoeven van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Zorg dichtbij

Daarnaast moet de samenwerking ervoor zorgen dat de zorg voor patiënten met vaatproblemen in de regio Noordoost-Brabant, beschikbaar en goed bereikbaar blijft. “Het beschikbaar houden van hoogwaardige vaatzorg is van groot belang voor Bernhoven en voor onze regio. Onze insteek hierbij is dichtbij huis als het kan, iets verder weg als het moet. De samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt het mogelijk om dit streven ook in de toekomst waar te maken,” zegt vaatchirurg Bart Leenders van Bernhoven.