Vaccinatiegraad in Amsterdam daalt nog verder

Voor het derde jaar op rij daalt de vaccinatiegraad in Amsterdam. De kans op uitbraken van besmettelijke ziekten als mazelen in de stad wordt daardoor steeds groter, bericht Het Parool.

Steeds minder Amsterdamse kinderen krijgen vaccinaties tegen infectieziekten, blijkt uit cijfers die de GGD woensdag bekendmaakt. De vaccinatiegraad in Amsterdam is daardoor nog verder onder de 90 procent komen te liggen, de standaard die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert voor de meeste vaccinaties.

Polio

Een hoge vaccinatiegraad is nodig om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken te voorkomen. Door de afname van vaccinaties is de kans op bijvoorbeeld een uitbraak van mazelen groter, zijn minder mensen beschermd tegen baarmoederhalskanker en is de terugkeer van polio mogelijk. (ANP)