Vaccinatieprogramma RVS-virus voor baby’s in september van start

Baby’s kunnen vanaf volgende maand een inenting krijgen tegen het RS-virus. Dat verkoudheidsvirus kan gevaarlijke infecties aan de luchtwegen veroorzaken. Daarom is de prik toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.

De inenting is beschikbaar voor baby’s die op 1 april of daarna zijn geboren. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het geen vaccinatie, maar een immunisatie: “De prik bevat antistoffen tegen het virus. De baby hoeft deze antistoffen dus niet zelf aan te maken, wat bij een vaccinatie wel moet.” De inenting beschermt de baby’s ongeveer zes maanden.

Kwetsbare ouderen

Het respiratoir syncytieel virus is een van de meest voorkomende verkoudheidsvirussen die in de herfst en winter rondgaan. Het is vooral gevaarlijk voor te vroeg geboren baby’s, kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Ook ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen hebben meer kans op complicaties als ze besmet raken met het RS-virus. De Gezondheidsraad zou het daarom een goede zaak vinden als zij ook worden ingeënt. Dan moet wel eerst duidelijk worden hoe vaak de prik moet worden herhaald. De raad adviseert een inentingsprogramma voor mensen van 75 jaar en ouder, voor bewoners van zorginstellingen van 60 jaar en ouder en voor mensen in medische risicogroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met hartfalen, COPD, diabetes, morbide obesitas of een nierziekte zijn. (ANP)