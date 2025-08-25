Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Vaccinatieprogramma RVS-virus voor baby’s in september van start

,

Baby’s kunnen vanaf volgende maand een inenting krijgen tegen het RS-virus. Dat verkoudheidsvirus kan gevaarlijke infecties aan de luchtwegen veroorzaken. Daarom is de prik toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.

De inenting is beschikbaar voor baby’s die op 1 april of daarna zijn geboren. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het geen vaccinatie, maar een immunisatie: “De prik bevat antistoffen tegen het virus. De baby hoeft deze antistoffen dus niet zelf aan te maken, wat bij een vaccinatie wel moet.” De inenting beschermt de baby’s ongeveer zes maanden.

Kwetsbare ouderen

Het respiratoir syncytieel virus is een van de meest voorkomende verkoudheidsvirussen die in de herfst en winter rondgaan. Het is vooral gevaarlijk voor te vroeg geboren baby’s, kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Ook ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen hebben meer kans op complicaties als ze besmet raken met het RS-virus. De Gezondheidsraad zou het daarom een goede zaak vinden als zij ook worden ingeënt. Dan moet wel eerst duidelijk worden hoe vaak de prik moet worden herhaald. De raad adviseert een inentingsprogramma voor mensen van 75 jaar en ouder, voor bewoners van zorginstellingen van 60 jaar en ouder en voor mensen in medische risicogroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met hartfalen, COPD, diabetes, morbide obesitas of een nierziekte zijn. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:23 Twee keer zo vaak hersenletsel bij jonge e-bikers na valpartij
12:05 Vaccinatieprogramma RVS-virus voor baby's in september van start
22 aug 2025 Aidsfonds krijgt stempel 'ongewenst' en stopt werk in Rusland
21 aug 2025 JBZ maakt gezondheidskloof bespreekbaar met tentoonstelling
19 aug 2025 Bevolkingsonderzoek Nederland kan 80.000 gedupeerden van hack niet informeren

Interessant voor u

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Hoe haal je met technologie het maximale uit de beschikbare zorgcapaciteit?

Naar de podcast

Don Berwick excuseert zich voor Amerikaans leiderschap

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties