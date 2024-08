Vakbonden dreigen met acties in apotheken

Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties in de apotheken. Er dreigen acties in de apotheken. De bonden stuurden de werkgeversdelegatie daarover zojuist een ultimatum.

Als er voor vrijdag 30 augustus 12.00 uur geen beter cao-bod komt, dan gaan de bonden over op actie. “Niet eerder lieten de werkgevers het zo ver komen. Dat zegt wel iets over hoe hoog het de medewerkers zit”, stellen onderhandelaars Marco Dons (CNV) en Ralph Smeets (FNV).

Werkdruk

De onderhandelingen over een nieuwe cao, die per 1 juli moet gelden, zitten al tijden in het slop. De werkgevers bieden een loonsverhoging van 2 procent vanaf 1 juli dit jaar. Voor 2025 komt die rond de 5 procent te liggen. Veel te mager, vindt Dons.

“De werkdruk van apothekersassistenten neemt de laatste jaren alleen maar toe”, zegt hij. “Ze hebben te maken met agressie aan de balie en ze zijn steeds meer tijd kwijt aan de papierwinkel van zorgverzekeraars. En nu proberen hun werkgevers ze af te schepen met een habbekrats die de inflatie niet eens dekt. Op deze manier loopt de branche, die toch al kampt met personeelstekort, verder leeg.”