Vakbonden woedend over cao-eindbod werkgevers kraamzorg

In het eerste jaar geen loonsverhoging en een “schamele” 2,1 procent in de anderhalf jaar daarna. Dat vinden de vakbonden veel te mager van de werkgevers (Bo Geboortezorg) in hun eindbod voor een nieuwe 2,5 jaar durende cao voor de kraamzorg. De vorige cao liep 1 juli vorig jaar af.

Bovendien bieden de werkgevers volgens de bonden “geen enkele verbetering van werktijden of werk-privébalans”. Na vier rondes onderhandelen komen werkgevers in de kraamzorg met een “onacceptabel eindbod waarmee ze de onderhandelingen op slot hebben gezet”, schrijven FNV Zorg & Welzijn, NU’91, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en AVV in een brief aan Bo Geboortezorg.

“We vragen ons zo langzamerhand echt af of werkgevers wel begaan zijn met de werknemers in de kraamzorg of de jonge gezinnen die afhankelijk zijn van kraamzorg”. De bonden stoppen met de onderhandelingen en gaan ondertussen in gesprek met hun leden over de vervolgstappen.

De bonden hebben eerder in het cao-overleg voorstellen gedaan om het werken in de sector aantrekkelijker te maken en de werk-privébalans te verbeteren. Ze verwachten dat daarmee onder andere een daling van het hoge ziekteverzuim.

“De houding van de werkgevers staat symbool voor hoe het er al jaren aan toegaat in de sector. Er wordt niet geluisterd naar de kraamverzorgenden, ze worden wederom afgescheept met een fooi”, aldus de bonden.