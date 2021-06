Van Ark: Meer onderzoek nodig naar loondienst specialisten

Is het beter als medisch specialisten in loondienst gaan? Het is al meerdere keren onderzocht, maar de conclusies zijn met elkaar in tegenspraak. Dat schrijft demissionair minister Van Ark in een reactie op het onderzoek van advocatenkantoor AKD naar de juridische implicatie van het verplichten van loondienst.

De vaste Kamercommissie VWS vroeg AKD om de juridische analyse te maken van een verplichte overstap van vrijgevestigde medisch specialisten naar loondienst. Het advocatenkantoor kwam tot de conclusie dat dit helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn en hoognodig is. Opvallend was vooral de stelling dat de overheid specialisten niet zou hoeven compenseren voor de goodwill, de vaak grote som geld waarmee zij zich inkopen in een maatschap.

De discussie is niet nieuw. Voor andere recente beleidsdocumenten is de optie dat specialisten in loondienst gaan al onderzocht. Dat gebeurde vooral in het kader van vraagstukken met betrekking tot de betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. Twee van deze onderzoeken waren zelf weer aanleiding voor het onderzoek van AKD, het rapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen en Zorgkeuzes in Kaart. Volgens minister Van Ark stroken de conclusies van AKD niet met de conclusies uit deze twee andere stukken.

Onder WNT of verplicht loondienst

In beide stukken worden twee alternatieven geopperd. Het ene is het maximeren van de inkomsten van specialisten op één of anderhalf keer de WNT-norm, het maximum voor bestuurders in de publieke sector. Het andere is een verbod op vrije vestiging. Volgens dit stuk kleven aan de eerste optie juridische kwetsbaarheden. De tweede optie zou kunnen worden uitgevoerd door in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) op te nemen dat zorgaanbieders alleen medisch-specialistische zorg in rekening mogen brengen als deze door artsen in loondienst is verricht. Hiervoor zouden wel meerdere wetswijzigingen nodig zijn. Bovendien zou de beroepsgroep het proces waarschijnlijk traineren, zo is te lezen in Zorgkeuzes in Kaart.

In het rapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’ worden evenmin onoverkomelijke obstakels gezien voor de uitvoerbaarheid. In het stuk wordt echter wél ervan uitgegaan dat de overheid specialisten moet compenseren voor goodwill. Juridisch zou nader onderzocht moeten worden wat daarvan het risico is. Hoewel het hiermee gemoeide bedrag onzeker is, is de claim geschat op bijna 2 miljard euro, zo is te lezen in het rapport.

Overigens staat in beide documenten dat het zowel de kostenbeheersing als de kwaliteit van zorg ten goede zou komen als specialisten in loondienst gaan. Het zou een belangrijke productieprikkel wegnemen, waardoor er minder handelingen zouden worden gedeclareerd en minder onnodige zorg zou worden geleverd.

Gedoe?

Het onderzoek van AKD riep in het veld verschillende reacties op. Volgens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zou het ontbinden van het medisch specialistisch bedrijf in ziekenhuizen tot chaos leiden. Volgens oud-ziekenhuisbestuurder Jaap van den Heuvel zou dit wel meevallen. “Veel gedoe wordt ook verwacht met het compenseren van de goodwill. Er zijn echter meerdere voorbeelden van langjarige arrangementen waarmee dit goed opgelost kan worden. Eindelijk kan dan gestopt worden jonge toetredende collega’s in een afhankelijke positie hiermee nog langer oneigenlijk te belasten. Overigens lijkt er juridisch ook geen basis te zijn voor het moeten compenseren van de goodwill. Niet voor de overheid en zeker niet voor het ziekenhuis. Iets om in het achterhoofd te houden”, schreef hij in een blog op Skipr.

Ambtelijke verkenning

Minister Van Ark ziet, gezien de demissionaire status van het kabinet, geen mogelijkheid om inhoudelijk op het AKD-rapport te reageren. Ze neemt dan ook geen standpunt in, anders dan de opmerking dat de conclusies niet overeenkomen met andere rapportages.

“Om dergelijke rapporten te kunnen gebruiken ter voorbereiding op de komst van een nieuw kabinet, zal ik verzoeken om op ambtelijk niveau te verkennen of en hoe de nieuwe inzichten uit het AKD-rapport in te zetten zijn bij toekomstig beleid”, aldus de bewindsvrouw.