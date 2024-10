Van Houdenhoven vertrekt na nog geen jaar bij Careyn

Na gesprekken met de raad van toezicht is Van Houdenhoven tot de conclusie gekomen dat Careyn “vraagt om ander leiderschap”, zegt hij: “Ik heb geconstateerd dat mijn achtergrond en competenties als bestuurder en de wijze waarop ik deze rol wil invullen, niet goed aansluiten bij de veranderopdracht die er ligt.”

Careyn is bezig met een cultuuromslag om meer als één eenheid te opereren. “Ik heb ervaren dat mijn bestuurlijke kracht en passie bij andere dingen ligt”, concludeert Van Houdenhoven: “Natuurlijk is dat een teleurstelling, maar het is beter voor Careyn en voor mij om nu plaats te maken.”

Voorzitter Herman Bolhaar van de raad van toezicht respecteert dit besluit: “Dit is een moedige stap die we in alle openheid hebben besproken. We zijn Mark dankbaar voor de wijze waarop hij de organisatie op weg heeft geholpen naar een volgende fase. Mark heeft de samenwerking, intern en extern, versterkt en geïnvesteerd in medewerkers en de organisatie.”

Van Houdenhoven zegt zich “voor 200 procent” te hebben ingezet. Als hij 1 oktober zijn taken neerlegt, is hij elf maanden topman geweest. Zijn taken zullen voorlopig worden overgenomen door collega-bestuurder Chantal Beks.