Varkensnier voor het eerst succesvol in een mens geplaatst

Chirurgen in New York hebben met succes een nier van een genetisch gemanipuleerd varken in een menselijke patiënt geplaatst, meldden Amerikaanse media dinsdag (lokale tijd). Het getransplanteerde orgaan functioneerde op het eerste oog normaal.

Langetermijngevolgen

De langetermijngevolgen van de transplantatie zijn nog onbekend. De hersendode patiënt, bij wie het orgaan werd ingebracht, werd slechts 54 uur gevolgd.

Mijlpaar

Desondanks zeiden medische experts dat de procedure een mijlpaal is. “We moeten meer weten over de levensduur van het orgaan”, zei bijvoorbeeld Dorry Segev, hoogleraar transplantatiechirurgie aan de Johns Hopkins School of Medicine, tegen The New York Times. “Toch is dit een enorme doorbraak. Een big deal.”

Transplantatie

De betrokken medici en wetenschappers verwachten dat de succesvolle transplantatie in de toekomst tot een enorme voorraad van varkens afkomstige donororganen leidt. Dat zouden behalve nieren ook harten, levers en andere organen kunnen zijn.

Wetenschap

De tijdens de transplantatie opgedane bevindingen zijn nog niet door vakgenoten beoordeeld of gepubliceerd in een medisch tijdschrift. (ANP)