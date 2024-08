Vast dienstverband voor 60.000 extra zorgmedewerkers afgelopen twee jaar

In twee jaar tijd zijn er 60.000 extra zorgmedewerkers in vaste dienst gekomen. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

In het tweede kwartaal van 2022 telde de sector Gezondheids- en Welzijnszorg 1,021 miljoen medewerkers met een vast dienstverband. Twee jaar later in hetzelfde kwartaal is dat gegroeid met 5,9 procent naar 1,081 miljoen medewerkers in vaste dienst.

Harde groei vaste contracten

Het aantal vaste contracten groeit daarmee hard in de zorg, vergeleken met de rest van Nederland. Alleen bij de overheid en in de bouw groeide het vast dienstverband harder.

In totaal werken er 1,684 miljoen mensen in de Gezondheids- en welzijnszorg. Omgerekend heeft 64,2 procent van de medewerkers een vast dienstverband. Twee jaar geleden stond dat percentage op 63,4 procent.

In Nederland zijn in totaal 5,5 miljoen mensen met een vast dienstverband. 2,7 miljoen mensen hebben een flexibel contract en er zijn 1,6 miljoen zzp’ers.

Zzp’ers

Vanaf volgend jaar is de overheid van plan om de Wet DBA te gaan handhaven waardoor het een stuk moeilijker dreigt te worden om zzp’ers in te huren voor bedrijven. Randstad-directeur Saskie van Wieringen zei eerder tegen Zorgvisie te verwachten dat 80 tot 95 procent van de zzp’ers hierdoor getroffen dreigt te worden.