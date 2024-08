Veel bijval voor LHV-petitie tegen nieuwe huisartsentarieven

Beel:d: M.Dörr & M.Frommherz / stock.adobe.com

De huisartsen vinden de nieuwe tarieven die de NZa op 1 juli publiceerde, te laag. Op last van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven moest de NZa de tarieven voor 2023 en 2024 opnieuw vaststellen. Een kostenonderzoek uit 2015 mocht daarbij niet meer als basis dienen. De zorgautoriteit heeft hier gehoor aan gegeven en nieuw onderzoek gedaan.

Reactie NZa

Helaas voor de huisartsen vindt de NZa dat de huisartsensector er ‘financieel goed voor staat’. Volgens de NZa zijn de werkelijke kosten per behandeling op dit moment 2,6 procent lager dan de tarieven. Op 1 januari 2025 worden de bedragen die huisartsen in rekening mogen brengen, aangepast. Omdat daar ook een indexering in zit, gaan de tarieven gemiddeld toch nog met 1,9 procent omhoog.

Petitie LHV

Dat was tegen het zere been van de huisartsen. Volgens de LHV stelt de NZa de tarieven op een onlogische manier vast en straft het huidige systeem extra inspanningen af. Daarom startte de LHV een petitie en kondigde de vereniging aan bij de nieuwe VWS-minister haar nood te klagen. De LHV stelt: “Huisartsenzorg vormt de hoeksteen van ons zorgsysteem, maar het systeem kraakt. En als de basis kraakt, dan dreunt dit door in de gehele keten. Investeer in een sterke eerste lijn waarbij realistische tarieven een belangrijk onderdeel zijn.”

Reacties huisartsen

Op LinkedIn roept de petitie veel verontwaardigde reacties van huisartsen op.

Marieke Bouwland-Both, praktijkhoudend huisarts: “Meer voor minder”. Dat lijkt het motto van de Nederlandse Zorgautoriteit. De huisarts krijgt steeds meer taken, terwijl de tarieven achterblijven. Er wordt slechts 36 uur van de daadwerkelijke 46 uur vergoed.“

Verena Dirkse, praktijkhoudend huisarts : “Met de raming van een 36-urige werkweek terwijl dit ruim 46 uur is, moeten we minimaal 10 uur vrijwilligerswerk doen in onze eigen praktijken. De eerstelijn staat al voldoende onder druk.”

Jorrit de Vries, huisarts in opleiding: “Hé, ken jij toevallig nog iemand die… – 46 uur wil werken terwijl ie voor 36 betaald krijgt? – Kan rekenen op steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar wel lagere tarieven in de toekomst? – (Financieel) bestraft wil worden als ie meer doet? Nee? Vreemd….”

Bernard Leenstra: “De NZa, die gaat over de verdeling van zorggeld, begrijpt dat niet. Op basis van hun excelsheets zien zij dat huisartsen steeds meer consulten proppen en dus meer geld verdienen. In werkelijkheid proppen huisartsen hun spreekuren vol zodat mensen tenminste nog worden gezien, met alle gevolgen van dien. En om dat te kunnen doen nemen de kosten ook toe. Daarnaast gaan zij er vanuit dat huisartsen, net als zij, 36 uur per week werken. Kortom, er is een mismatch tussen de excel sheets en de werkelijkheid.”

Mirjam Hollemans-van Donselaar, praktijkhoudend huisarts: “De huidige move van de NZa druist in tegen alles waar we in 2023 als huisartsen voor op het Malieveld hebben gestaan en het IZA om de eerste lijn te versterken.”