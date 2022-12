Door te stoppen met een aanvullende verzekering en te kiezen voor een hoger eigen risico kan volgend jaar tot 300 euro op de zorgpremie worden bespaard. Door ook de verzekeringspremie voor het gehele jaar in één keer te betalen kan tot maximaal 322 euro worden bespaard.

Dat zegt Poliswijzer.nl op basis van eigen onderzoek.

Het aantal overstappers dat dit jaar voor een aanvullende- of tandartsverzekering kiest, is met 30 procent gedaald. Ook kiest 42 procent van de overstappers ervoor om het eigen risico te verhogen met 500 euro. De goedkoopste polis is, ondanks maximale kortingen, 220 euro duurder dan 2022.

Zorgverzekeraars maakten hun zorgpremie voor 2023 tussen eind september en half november bekend.