Veel verpleegkundigen willen niet doorwerken na pensioen

Van de 528 stemmers antwoordde 56 procent met ‘nee’ op de vraag langer door te willen werken na het pensioen. Redenen lopen uiteen; van het hebben van een (veel) oudere partner, om samen van pensioen te genieten of om eindelijk af te zijn van onregelmatige diensten.

Fysieke klachten

Ook fysieke klachten zijn voor veel collega’s een reden om ‘gewoon’ met pensioen te willen gaan. “Mijn hele rug is versleten door het zware werk. Ik werk al vanaf mijn 17e en ben nu 62. Ik zou zelfs graag de mogelijkheid hebben om eerder te stoppen”, reageert een verpleegkundige in de wijk.

Onregelmatigheid

Anderen zouden best langer willen doorwerken voor bijvoorbeeld de patiënten en de sociale contacten, maar worden tegengehouden door de onregelmatigheid en het ‘gedoe’. “De weekenden werken, altijd moeten werken als het gezin vrij is, vaak niet kunnen oppassen op de kleinkinderen vanwege werk, het gedoe rond vakanties en het ziekteverzuim… het breekt me op en gaat me tegenstaan. Blij als ik ervan af ben.”

En dat zeggen meer pollstemmers. “Het werk is leuk, maar ook intensief. Na meer dan 40 jaar werken, verlang ik naar alle weekenden, feestdagen en avonden vrij. Meer tijd voor hobby’s, niet meer zo vroeg hoeven opstaan. Niet alsmaar flexibel te hoeven zijn.”

Onder voorwaarden

Toch lijkt het raadzaam voor werkgevers om in ieder geval het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun wensen, want ruim 40 procent van de stemmers op de Nursing-poll staat niet afwijzend tegenover het idee van doorwerken na pensioen, maar dan moet het wel onder hun voorwaarden gebeuren. “Dus geen feestdagen en weekenden meer”, aldus veel stemmers.

Bij springen

Ook zien de meeste collega’s doorwerken zitten op basis van flexibele uren; om een beetje bij te springen waar nodig. “Of bijvoorbeeld na 9:00 uur beginnen, zodat ik niet meer zo vroeg hoef op te staan.” “Alleen nog om stagiairs te begeleiden”, werd ook genoemd.