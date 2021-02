Veld vindt ‘sluis’ voor dure MedTech ‘niet direct relevant’

Een sluis, zoals de overheid die bij de toelating van dure geneesmiddelen gebruikt, is niet het eerst aangewezen middel om meer grip te krijgen op de markt voor dure medische hulpmiddelen en medische technologie. Behalve een sluis is er een reeks andere maatregelen denkbaar. Alvorens te kiezen zouden beleidsmakers en politici eerst moeten bepalen welke aspecten van ‘de lappendeken’ die de MedTech-markt is, het meest problematisch zijn.

Eén en ander blijkt uit een onderzoek dat adviesbureau Berenschot heeft uitgevoerd naar aanleiding van een motie van D66-Kamerlid Raemakers. In de motie wordt de minister voor Medische Zorg verzocht om de Tweede Kamer voor de verkiezingen te informeren over de toegevoegde waarde van een sluis voor dure medische hulpmiddelen én medische technologie.

Omvang

Hoewel precieze cijfers ontbreken gaat er in de markt voor MedTech circa 4,7 miljard euro om. Dit is ongeveer 5 procent van de totale zorguitgaven. Daarmee is de markt qua omvang vergelijkbaar met die voor geneesmiddelen.

Groeimarkt

Wel duidelijk is dat MedTech een groeimarkt is. ING verwachtte in 2012 op de markt voor medische apparatuur een stabiele groei van 4 procent tot 2015. Ecorys zag tussen 2011 en 2016 een een groei van 2,4 miljard euro naar 3,2 miljard euro. En blijkens cijfers van de Zorgcijferdatabank zijn de uitgaven vanuit de zorgverzekeringswet tussen 2016 en 2020 gestegen van 1,4 miljard euro naar ruim 1,6 miljard euro. Dit is exclusief de meerkosten door de Covid-19-pandemie, die een enorme impuls heeft gegeven aan digitale zorgverlening.

Verschuiving

Daarnaast wijzen de onderzoekers op een aantal structurele factoren die de vraag naar MedTech verder zullen opstuwen: “Gezien een aantal trends in het zorglandschap, zoals meer gepersonaliseerde zorg, de focus op preventie en de verschuiving van intra- naar extramurale zorg, is er geen reden om aan te nemen dat de markt de komende jaren niet verder zal groeien.”

Kostenbeheersing

Al deze ontwikkelingen maken dat MedTech steeds zwaarder op de collectieve zal drukken. Voor de Tweede Kamer alle reden om te onderzoeken hoe grip te krijgen op de MedTech-markt. Een mogelijk instrument is de zogeheten ‘sluis’, zoals die nu al voor dure geneesmiddelen wordt gebruikt. De sluis moet er kort gezegd voor zorgen dat innovatie en kostenbeheersing in balans blijven. De minister voor Medische Zorg kan besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, tijdelijk uit het basispakket te houden, terwijl ze in de praktijk toch gebruikt kunnen worden. Het Zorginstituut geeft dan uiteindelijk advies over toelating.

Voordelen

Volgens de onderzoekers kan een sluis ook voor de MedTech-markt voordelen hebben. Er is een duidelijk kader voor de randvoorwaarden rond instroom, producten met onduidelijke of beperkte toegevoegde waarde kunnen worden geweerd, een sluis beschermt zorgaanbieders tegen leveranciers met een economische machtspositie en er kan inkoopmacht ontstaan door centrale prijsonderhandelingen.

Belemmeren

Toch zien de onderzoekers ook nadelen. Zo kan een sluis het innovatieve karakter van MedTech in de weg zitten. Ook kan een sluis de marktwerking binnen de MedTech-sector belemmeren, terwijl er geen sprake is van ernstig marktfalen, zoals onacceptabele marktmacht. Zorgaanbieders hebben dan ook niet zozeer last van een beperkte onderhandelingspositie, maar zien vooral het gebrek aan coördinatie als probleem.

Bestaande instrumenten

De onderzoekers adviseren ook dan goed in kaart te brengen wel reguleringsinstrumenten er al zijn. Daarbij denken ze aan de aanstaande European Union Medical Device Regulation (EU MDR), het uitvoeren van Health Technologie Assessments (HTA), een vergunningsplicht via de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) of het opleggen van budgettaire discipline voor veldpartijen via hoofdlijnakkoorden.

Lappendeken

De lastigheid bij het nemen van maatregelen is dat een uniforme aanpak gezien het bonte karakter van de MedTech-markt niet werkt. Volgens de onderzoekers leert een eerste observatie dat “er niet één markt voor MedTech bestaat – het is een lappendeken van zeer uiteenlopende toepassingen en producenten”. Daarmee zijn ook de problemen divers. Veldpartijen vinden dan ook dat, voordat er eventueel een sluis komt, eerst helder moet zijn welke knelpunten binnen de MedTech-markt precies moet worden aangepakt. Pas dan kan worden bekeken welke maatregelen het meest geëigend zijn. Een sluis voor MedTech middelen wordt vooralsnog ‘niet direct als relevant instrument’ gezien.