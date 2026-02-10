Verdachte opgepakt voor brand in woonzorginstelling Oisterwijk

De politie heeft een achttienjarige verdachte opgepakt voor de brand in woonzorginstelling De Belvertshoeve aan de Scheibaan in Oisterwijk.

Dat vermeldt Omroep Brabant vanmiddag. Het gaat om een ‘bekende van de instelling’. Meer informatie deelt de politie vooralsnog niet.

Woonzorginstelling

De brand woedde maandagavond in een van de kamers op de eerste verdieping. Niemand raakte gewond. De politie dacht meteen al aan brandstichting. De brand was om kwart voor tien onder controle. In het pand wonen en werken mensen samen. Bewoners en begeleiders zijn even elders opgevangen en konden daarna weer terug.

Schade

Er is veel brandschade in de ‘woonkamer’. In de rest van het gebouw is vooral rookschade, maar die schade valt mee. De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen-, leren- en werkenconcept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.