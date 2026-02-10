Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Verdachte opgepakt voor brand in woonzorginstelling Oisterwijk

,

De politie heeft een achttienjarige verdachte opgepakt voor de brand in woonzorginstelling De Belvertshoeve aan de Scheibaan in Oisterwijk.

Dat vermeldt Omroep Brabant vanmiddag. Het gaat om een ‘bekende van de instelling’. Meer informatie deelt de politie vooralsnog niet.

Woonzorginstelling

De brand woedde maandagavond in een van de kamers op de eerste verdieping. Niemand raakte gewond. De politie dacht meteen al aan brandstichting. De brand was om kwart voor tien onder controle. In het pand wonen en werken mensen samen. Bewoners en begeleiders zijn even elders opgevangen en konden daarna weer terug.

Schade

Er is veel brandschade in de ‘woonkamer’. In de rest van het gebouw is vooral rookschade, maar die schade valt mee. De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen-, leren- en werkenconcept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

Reageer op dit artikel

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:17 Faillissement waarneembureau kost huisartsen duizenden euro's
16:37 Hogere omzet en winst AstraZeneca
13:19 Verdachte opgepakt voor brand in woonzorginstelling Oisterwijk
13:16 RIVM waarschuwt voor chemische stoffen in oppervlaktewater
12:44 Ziekenhuizen Kennemerland richten eigen laboratorium op

Interessant voor u

158 Het coalitieakkoord: zegen of ramp voor de gezondheidszorg? 

Naar de podcast

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Verbindend werkgeverschap: Van ‘ik’ naar ‘wij’

Naar de podcast

155 Vier ministers en de ontluistering van ZorgkaartNederland

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties