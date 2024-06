Verdachten zorgboerderij Wedde bekennen veel te ver te zijn gegaan

De twee hoofdverdachten in de zaak rond mishandelingen op een zorgboerderij in het Groningse Wedde hebben beiden toegegeven dat ze grenzen hebben overschreden in hun gedrag naar cliënten. Dat werd duidelijk tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank van Groningen.

De hoofdverdachten zijn Michel K. (37) en zijn schoonvader Paul W. (63) uit de gemeente Westerwolde. Zij gaven leiding op de zorgboerderij Aurora Borealis en worden beschuldigd van mishandeling van tien bewoners. Vorig jaar kwamen de misstanden op de zorgboerderij aan het licht, via het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Cliënten met ernstige psychische en fysieke beperkingen zouden er zijn vernederd en mishandeld.

Ductape

Over een cliënt die hij zou hebben vastgebonden met ducttape, zei K. dat hij dat niet had moeten doen. “Ik wilde zo graag dat het zou werken, dat ik soms veel te ver ben gegaan.” Hij stelde echter ook dat dergelijke incidenten niet representatief waren. Beide verdachten zouden gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten. “Onze methode werkte.”

Tijdens de zitting toonde het Openbaar Ministerie ook beelden. Hierop was onder andere te zien hoe een cliënt met geweld in een bloembak werd geduwd, hoe een cliënt met een doos over zijn hoofd zat en hoe een cliënt lange tijd buiten werd gezet. Ook werd er gescholden op de cliënten. W. is daarnaast op de beelden te horen met dreigementen. “Als je je bek opendoet, lig je eruit”, zei hij. Tegen een ander: “Je mag sterven in stilte. Je bent geld waard, dat is de enige reden dat je blijft.” Ook vroeg hij aan een personeelslid of een cliënt al was “gewurgd”.

Strafeisen

K. zei zich “dood te schamen” en wijt zijn gedrag aan zijn slaaptekort. “Iemand van het personeel had op dat moment tegen mij moeten zeggen dat ik weg moest gaan.”

Het OM deed ook onderzoek naar negen andere personeelsleden van de zorgboerderij. Vier van hen hebben weliswaar bewoners van de zorgboerderij mishandeld, maar hun rol was volgens het OM zo klein dat vervolging niet nodig is. De vijfde werknemer, eveneens verdachte, heeft de mishandelingen bekendgemaakt. De overige vier verdachten moeten zich bij de officier van justitie verantwoorden tijdens een hoorzitting. Op woensdag worden de strafeisen verwacht in de zaak rond de twee hoofdverdachten. (ANP)