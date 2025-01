Verdubbeling aantal bemiddelde verzekerden bij Zilveren Kruis

De meeste vragen om bemiddeling gingen over ziekenhuiszorg, daarna over geestelijke gezondheidszorg.

Zorgbemiddeling

Van 17.850 in 2023 is het aantal aanvragen voor zorgbemiddeling gestegen naar 34.250 in 2024. Sinds 2018 stijgt het aantal aanvragen bij Zilveren Kruis jaarlijks, zegt directeur Zorginkoop Peter Langenbach. “De forse groei benadrukt opnieuw de toenemende behoefte aan zorgbemiddeling. Steeds meer verzekerden hebben zorg nodig en de druk op zorgverleners is groot. Maar er zijn verschillen in wachtlijsten. Door zorgbemiddeling kunnen we zowel verzekerden als zorgverleners helpen. Om nog meer verzekerden te kunnen helpen aan snellere toegang tot zorg is het belangrijk dat er landelijk meer betrouwbare wachtlijstinformatie komt.” Volgens Langenbach is de wachtlijstinformatie op dit moment lang niet altijd compleet en up-to-date.