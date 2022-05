Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland sluit akkoord met ZN voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s opgenomen. Hierop worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen.

De gehandicaptensector staat voor grote uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De krimpende arbeidsmarkt zet voor mensen met een beperking de mogelijkheden onder druk om de ondersteuning te krijgen waardoor zij een betekenisvol leven kunnen leiden. Als de zorg op dezelfde wijze aangeboden blijft zoals nu, is de verwachting dat in de toekomst niet iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is. Aanleiding voor VGN en ZN om met elkaar in gesprek te gaan. Boris van der Ham, bestuursvoorzitter van de VGN: “We moeten voor de cliënten en voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg oplossingen vinden en dat lukt alleen in partnerschap.”

Kanslijnen

Toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om vernieuwende manieren om de zorg te organiseren, stellen ZN en VGN. De organisaties willen gezamenlijk de transitie in gang zetten die daar voor nodig is. “Het is heel belangrijk dat we als brancheorganisaties van zorgkantoren en zorgaanbieders elkaar gevonden hebben op inhoud. We zien dezelfde opgave en voelen de verantwoordelijkheid om die gezamenlijk op te pakken”, zeggen Marieke Braks, directeur Langdurige Zorg bij VGZ en Marti Paardekooper, directeur Zorginkoop Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis. Door de zorg slimmer te organiseren wordt een bijdrage geleverd aan het optimaal inzetten en faciliteren van zorgprofessionals en het betaalbaar houden van de zorg.

De transitie krijgt vorm op vijf thema’s die door de partijen kanslijnen worden genoemd. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag. Elke cliënt die dat aankan krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving. Bij elke cliënt wordt een netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Zorginkoop

De kanslijnen vormen de basis voor de sectorale inhoud van het inkoopkader van de zorgkantoren. Zorgaanbieders gaan in samenspraak met cliëntenraden en zorgkantoren de kanslijnen verder uitwerken tot resultaatafspraken. Onderdeel van die afspraken kunnen nieuwe vormen van inkoop zijn. Zorgaanbieders en zorgkantoren gaan ruimte creëren om te experimenteren, zich te ontwikkelen op de kanslijnen en te investeren om de gemaakte resultaatafspraken te realiseren. Op basis van de ervaringen worden de gezamenlijke ambities ieder jaar aangescherpt, met onder andere als inzet dat voorbeelden van koplopers worden overgenomen door andere zorgaanbieders.