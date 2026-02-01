Skipr

Vereniging Gehandicaptenzorg uit zorgen over bezuinigingen

,

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer zorgen geuit over voorgenomen bezuinigingen op de zorg, onder meer in het nieuwe coalitieakkoord. “De effecten van de bezuiniging op de langdurige zorg, en met name bij mensen waar de zorg niet of heel moeilijk af te schalen is, zijn groot als dit wordt doorgezet”, aldus de vereniging.

Volgens de VGN tellen de bezuinigingen uit eerdere akkoorden die nog niet zijn ingevoerd en de nieuw aangekondigde bezuinigingen in 2030 mogelijk op tot ruim een half miljard euro. “Dat is een bezuiniging die zal leiden tot zorgverschraling en grote gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van zorg (en leven) voor cliënten”, staat in de brief van voorzitter Boris van der Ham. De bezuinigingen die de sector nog te wachten staan uit eerdere akkoorden zijn volgens de VGN al onmogelijk in te vullen zonder pijnlijke keuzes te maken. “Alles wat daar bovenop komt, maakt de situatie schrijnender.”

Aanpassing

De VGN roept de fractievoorzitters op het coalitieakkoord op dit punt aan te passen. (ANP)

