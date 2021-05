Verenso benoemt bestuurder, toezichthouders en erelid

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft Rhona Hoven- Eveleigh benoemd als nieuwe bestuurder Kwaliteit. Daarnaast treden drie nieuwe toezichthouders aan en is Paul van Houten benoemd tot erelid.

De algemene ledenvergadering van Verenso kende een volle agenda. De leden stelden Rhona Hoven-Eveleigh aan als nieuwe bestuurder Kwaliteit. Zij werkt als specialist ouderengeneeskunde bij ZZG Zorggroep regio Nijmegen, Wijchen, Maas en Waal. Bovendien is Hoven-Eveleigh actief als vakgroepvoorzitter, lid van de expertgroep extramurale behandeling (UKON) en is ze de eerst medisch verantwoordelijke voor de eerste lijn en wijkverpleging. De kersverse Verenso-bestuurder is gepromoveerd aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud UMC.

Toezichthouders

De raad van toezicht kan drie nieuwe gezichten verwelkomen. Het gaat om Karolien Biesheuvel (specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn bij Cordaan), Licette Liu (specialist ouderengeneeskunde in opleiding) en Luuk Arends (advocaat-vennoot bij de sectie gezondheidszorg van Dirkzwager legal & taks).

Ellen Vreeburg, voorzitter van de rvt is verheugd met de nieuwe toezichthouders. “Zij hebben een duidelijke visie op de ontwikkeling van het vakgebied en beschikken over bestuurlijke- en strategische competenties”, laat ze weten.

Paul van Houten erelid

Tot slot kreeg Verenso er een erelid bij in de persoon van Paul van Houten. Hij staat bekend als een actieve vernieuwer in de ouderengeneeskunde. Zo gaf hij vorm aan de geriatrische revalidatiezorg, infectieziektebestrijding, incontinentiezorg en elektronische dossiervoering. Verenso roemt Van Houten met name om zijn pragmatische bevlogenheid en expertise.