Verenso en NVAVG werken intensiever samen

De verenigingen hebben veel vergelijkbare uitdagingen. Beide willen meer aandacht voor de respectievelijke beroepsgroepen, meer collega’s, samenwerking in de regio en geld voor onder andere richtlijnontwikkelingen. Beide beroepsgroepen worden ook geconfronteerd met het voornemen van de regering om behandeling over te hevelen van de Wlz naar de Zvw.

Covid

De afgelopen jaren vonden Verenso en de NVAVG elkaar steeds vaker. De verenigingen stelden samen een behandeladvies op, dat veelvuldig van updates werd voorzien. Ook werkten ze actief samen aan de Wet zorg en dwang: ze maakten gezamenlijk een handreiking en ze behartigden samen de belangen van de leden aan de diverse belangentafels.

Belangenbehartiging

In het verlengde van die ontwikkeling tekenden de verenigingen een intentieverklaring tot samenwerking. Ze verklaren om daar waar mogelijk de samenwerking te zoeken in de belangenbehartiging voor hun leden als artsen in de langdurige zorg. “Fijn dat de al goed lopende samenwerking nu nog frequenter wordt opgezocht”, zegt Matijn Coret, voorzitter van de NVAVG. “Onze samenwerking is aan de belangentafels al succesvol gebleken: samen zijn we sterker dan alleen. Beide verenigingen zoeken als zelfstandige partijen de samenwerking op, met ieder zijn eigen identiteit”, vervolgt Coret.

Krachtiger

Ook Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso, is enthousiast: “Gezamenlijk kunnen we de standpunten van de artsen in de langdurige zorg nóg krachtiger brengen. We hebben al veel prettig samengewerkt de afgelopen Covid periode en ik kijk uit naar een goed vervolg van deze mooie samenwerking.”