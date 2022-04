Verloskundigen bieden petitie aan aan Kuipers

“Verloskundigen dreigen met stiptheidsacties wanneer de politiek niet luistert. Verloskundigen zijn van het zeer trouwe soort. In storm en regen, nacht en ontij, staan zij klaar voor hun cliënten”, zegt Joke Klinkert, woordvoerder van Noodalarm Geboortezorg. “Het feit dat zij zover willen gaan, laat zien dat er voor hen echt een grens bereikt is. Zij zien hun zorgen bevestigd in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars, welke 1 april openbaar werd; deze zetten volop in op Integrale Bekostiging.”

Demonstratie

Op 1 april demonstreerden verloskundigen al in Den Haag tegen het besluit van Kuipers. Volgens de organisatoren geeft het ziekenhuizen de vrijheid alle verloskunde zorg te declareren bij zorgverzekeraars, ook die aan een gezonde zwangere. Noodalarm Geboortezorg zegt dat de Integrale Bekostiging ziekenhuizen ‘marktleider’ in de geboortezorg maakt: “Ziekenhuizen en verloskundigen worden hiermee concurrenten gemaakt in plaats van samenwerkingspartner.”

De verloskundigen bepleiten handhaving van de zelfstandige financiering en het uitwerken van het door alle partijen gedragen alternatief: bekostiging van kwaliteit. Dit werd afgelopen jaar opgesteld onder opdracht van VWS, nadat er geen consensus werd bereikt ten aanzien van Integrale Bekostiging.