‘Vernieuwing ouderenzorg en thuiszorg met innovaties gaat niet snel genoeg’

Dat zegt Erwin Bleumink, bestuurslid bij Vilans. “Met de bestaande zorginnovaties en de snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden.”

Meer dan de helft van alle mantelzorgers in Noord-Holland heeft het afgelopen jaar eens of meermaals werk moeten afzeggen vanwege de zorgtaken voor een naaste, blijkt uit Het Nationale Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd onder 1.710 mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat 41 procent van de mantelzorgers in Noord-Holland deels vanuit huis kunnen werken, om zo de zorg makkelijker te combineren met het werk.

Zorgvraag

Bleumink: “Dit hybride werken is volgens veel mantelzorgers de oplossing voor de ontstane situatie. Het is ook een voorbeeld van hoe technologie ons kan helpen omgaan met de zorguitdagingen van de toekomst.” Door de vergrijzing moet de productiviteit van zorgmedewerkers de komende jaren meer dan verdubbelen, om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Tegelijk moeten zij ook met plezier hun werk kunnen doen. Technologische innovatie speelt daarin een belangrijke rol.

Zorginnovaties

“We moeten innoveren om ons voor te bereiden op de uitdagingen in de zorg”, zegt Bleumink. ‘Denk aan virtuele thuiszorg, waarbij cliënten die thuis wonen worden ondersteund met applicaties en apparatuur. Bijvoorbeeld met een zorghorloge die je gezondheidssituatie bijhoudt en signaleert wanneer deze achteruit gaat. Of met een app die cliënten helpt om samen met familie, vrienden en buren eenvoudig de regeltaken te verdelen.”