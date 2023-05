Verpleger verdacht van twintigtal sterfgevallen ziekenhuis Assen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) van “een twintigtal” sterfgevallen. Dit maakte het OM donderdag bekend. Eerder werd bekend dat de 30-jarige man uit de Drentse gemeente Noordenveld een maand langer in voorarrest blijft zitten.

Het OM baseert het getal op een brief die het ziekenhuis had ontvangen van een zorgorganisatie uit Drenthe. “In deze brief werd melding gemaakt van een aantal gesprekken die de verdachte had gevoerd met diverse hulpverleners.

In die gesprekken gaf hij meerdere malen aan dat hij als longverpleegkundige in het WZA tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd”, aldus het OM in een persbericht over de zaak.

De verdachte zou volgens het OM, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. (ANP)