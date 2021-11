Verpleegkundigen eisen zeggenschap in bestuur ziekenhuis

Nurse Minded, een groep IC-verpleegkundigen uit de umc’s, eist meer inspraak in het ziekenhuisbestuur. Ze willen een ‘Verpleegkundige beleidsraad’ met instemmingsrecht en inspraak over budgetten.

“Wij weten wat nodig is om dit werk te kunnen doen en hoe je het aantrekkelijk maakt voor nieuw talent”, stellen de verpleegkundigen, van wie de meesten op een intensive care (ic) werken. Volgens hen hebben twee jaar van “politieke overpeinzingen” nauwelijks verandering opgeleverd. “De kern van het probleem lijkt nog steeds niet door te dringen tot de beslissers in de zorg”, klinkt het.

Nurse minded

“Het gebrek aan verpleegkundigen is gevaarlijk en kan zelfs maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben”, schetst Nurse Minded het probleem. “Beperkte ic-capaciteit kan ertoe leiden dat mensen de behandeling die ze nodig hebben niet krijgen.” Daardoor is een ‘zorginfarct’ volgens de opstellers nabij. “Een vreemde maar realistische constatering binnen het goed ontwikkelde, rijke Nederland.”

Verpleegkundigen

De zorgprofessionals die het manifest samen hebben opgesteld, zijn werkzaam in alle acht de academische ziekenhuizen (umc’s). Ze zien de afstand tussen bestuurders en de werkvloer als het grote probleem. “Wij zijn de grootste beroepsgroep binnen de umc’s. Het is belangrijk dat wij vertegenwoordiging hebben in de hogere lagen om te voorkomen dat er besluiten worden genomen die in de praktijk een negatief effect hebben”, schrijven ze.

Verpleegkundige beleidsraad

Concreet stelt de groep voor om de Verpleegkundige Adviesraad in ziekenhuizen veel meer bevoegdheden te geven. Het zou een ‘Verpleegkundige Beleidsraad’ moeten worden, met instemmingsrecht en inspraak over budgetten. Bij het werven van nieuwe managers zou volgens Nurse Minded altijd een (ic-)verpleegkundige in de sollicitatiecommissie moeten zitten. En eenmaal aangesteld, zouden bestuurders verplicht moeten worden om minstens eens per halfjaar “zichtbaar te zijn op de werkvloer en echt mee te werken in de praktijk”.

Waardering

Los van meer zeggenschap herhaalt de groep de veelgehoorde roep om “meer waardering”. De verpleegkundigen willen een goed salaris en “actieve ondersteuning bij werk- en privébalans, duurzame inzetbaarheid en opleidingen”.

Het manifest is vrijdag overhandigd aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Dat is de organisatie van de werkgevers in de sector. (ANP/Skipr)

Lees ook het interview met Joke Storm op Zorgvisie: ‘Behandel verpleegkundigen niet als verwende meisjes’