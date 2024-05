Verpleegkundigen missen duidelijke aanpak problemen

De belangenorganisatie van verpleegkundigen NU’91 ziet in het akkoord van PVV, VVD, BBB en NSC “op papier mooie ambities”, maar in de praktijk bevat het hoofdlijnenakkoord volgens haar “vooral verkapte bezuinigingen voor de zorg”.

De club is blij dat er is geluisterd naar aanbevelingen voor de aanpak van agressie en geweld tegen zorgverleners en dat er aandacht is voor meer autonomie, loopbaanperspectief en goede arbeidsvoorwaarden. NU’91 ziet echter nergens hoe die aanpak nu eigenlijk vorm moet krijgen. “Hetzelfde geldt volgens NU’91 voor het aanpakken van de personeelskrapte. In het akkoord staat dat dit grote prioriteit heeft, maar er staat niet welke middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld.”

Verschuiven van problemen

NU’91 is “natuurlijk ontzettend blij” met de 600 miljoen extra voor de ouderenzorg, maar “anderzijds zien we ook dat in de curatieve zorg 590 miljoen moet worden bezuinigd. Verschuiven we hiermee niet gewoon de bestaande problemen?”

Het verlagen van het eigen risico voor de zorg is aan de ene kant positief, vindt de organisatie, maar veroorzaakt aan de andere kan een toename van de zorgvraag. “De sector kampt nu al met grote personeelskrapte”, waarschuwt NU ’91.

Concrete vertaling

Onderwerpen als het aanpakken van het personeelstekort in deze sector, investeren in de ouderenzorg, nadruk op het belang van de wijkverpleging en het aantrekkelijker maken van werken in de zorg, staan in het akkoord genoemd, constateert beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Maar ook zij moet nog zien wat er allemaal van komt: “Het gaat echter wel om een tekst op hoofdlijnen, de concrete vertaling zien we graag snel tegemoet,” aldus V&VN-voorzitter Bianca Buurman. (ANP)