Veel coronamaatregelen geschrapt vanaf 26 juni, 1,5 meter blijft

Veel coronamaatregelen vervallen vanaf 26 juni. Zo mogen mensen straks weer onbeperkt anderen thuis ontvangen, mogen nachtclubs de deuren openen en kunnen werknemers vaker naar kantoor. Dit meldt demissionair premier Mark Rutte op een persconferentie. Wel geldt nog altijd dat er 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.

Ook buiten mag iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. Het kabinet besloot vrijdag om de maximering los te laten. Op dit moment geldt nog een maximaal toegestaan aantal van vier thuisbezoekers en vier mensen in groepen buiten.

1,5 meter op werkplek

Het om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt. In de praktijk betekent dit dat werknemers weer de helft van hun werktijd naar kantoor mogen. Op de werkplek moeten mensen wel 1,5 meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en kantines. Zolang deze regel geldt, is het nog niet mogelijk om weer volledig terug te gaan naar kantoor.

Alcohol

Verder mogen winkels, slijterijen en horeca mogen ook weer na 22.00 uur alcohol verkopen na 26 juni. Eerder stond in het openingsplan dat de eindtijd voor de horeca zou verschuiven naar 00.00 uur, maar het kabinet laat een eindtijd nu volledig los.

Middelbare onderwijs

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. De plicht geldt alleen nog op plekken waar het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zoals het middelbare onderwijs, vliegvelden, stations, en in treinen en vliegtuigen. Ook voor contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht, omdat daar registratie en een checkgesprek verplicht blijft.

Vakantie

“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal”, zei Rutte. Hij benadrukt dat mensen die van vakantie in het buitenland terugkomen voorzichtig moeten zijn. Zolang mensen niet verslappen, maakt hij zich niet te veel zorgen over deze zomer. Wel ziet hij dat het steeds lastiger wordt die basisregels – de afstand, handen wassen en thuis blijven bij klachten – goed na te leven.

Tweede prik

Zorgminister Hugo de Jonge benadrukt ook dat mensen echt hun tweede prik moeten halen als ze dat willen. Alleen als je volledig gevaccineerd bent, ben je genoeg beschermd tegen het coronavirus, zegt de bewindsman. (ANP)