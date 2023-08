Verstandelijk beperkte man krijgt geen straf voor valse bommeldingen bij ziekenhuizen

Hij belde in januari 112 en deed toen de bommeldingen, hoewel al snel duidelijk werd dat het om valse meldingen ging. Het was onderdeel van zijn woede naar begeleiders. Verder was hij schuldig aan drie zware mishandelingen, één mishandeling, brandstichting en vernielingen in een woonvoorziening, waar hij is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Zo gooide hij dakpannen naar beneden en gaf ij een keer een begeleider een kopstoot.

Naast de verstandelijke beperking heeft de man een stoornis in het autistisch spectrum en heeft hij veel psychische problemen. Volgens experts is hij sociaal en emotioneel “zeer onrijp”.