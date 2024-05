VGN: ‘Bezuiniging nieuwe coalitie betekent duizend euro minder per cliënt’

Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), professionals en cliëntenorganisaties in de gehandicaptenzorg hebben becijferd dat ze duizend euro per cliënt moeten korten vanwege de bezuinigingen van de nieuwe coalitie.

De partijen hebben een brief gestuurd aan de formateur en de partijen die recent het onderhandelingsakkoord, waarin staat dat ze zich zorgen maken over de stapeling van bezuinigingen op de zorg voor mensen met een beperking in de komende jaren.

Onverantwoord

In 2025 wordt er 232 miljoen euro bezuinigd op de gehandicaptenzorg. VGN-voorzitter Boris van der Ham had verwacht dat de nieuwe coalitie de bezuinigingen van de huidige regering zou terugdraaien. “Deze bezuinigingen gaan nu echter gewoon door en er komen zelfs nieuwe bezuinigingen bovenop. Dat is onverantwoord.’

Druk op medewerker

De rekensom van 1000 euro per cliënt leidt volgens VGN tot meer druk op zorgmedewerkers, met als gevolg een grotere uitstroom en minder startende medewerkers.

Voorspeller

De boodschap van de partijen is dat bezuinigen op de zorg voor mensen met een beperking leidt tot een afname van hun kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van hun cliënten. Van der Ham: “We weten dat dit een grote voorspeller is voor een toename van gezondheidsproblemen, van gedragsproblemen en daarmee een toename van de zorgzwaarte.”