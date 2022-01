VGN waarschuwt voor phishing mails

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) waarschuwt voor spamberichten die uit naam van de organisatie worden gestuurd. De inhoud van de mail gaat over de nieuwsbrief met zogenaamde informatie over het coalitieakkoord. “Dit mailtje is echter niet van ons afkomstig. Wij adviseren u dan ook om niet op het mailtje te klikken en de linkjes in de e-mail niet te openen”, meldt de brancheorganisatie.