VGN wil bestuurlijk overleg met de minister over korting zorgkantoor

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verzoekt via een brief Minister de Jonge tot een bestuurlijk overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zilveren Kruis Zorgkantoren. De VGN wil graag een oplossing vinden voor de aankondiging van Zilveren Kruis zorgkantoren om een forse korting van 0,89 procent door te voeren over de budgetten voor 2021.

Door deze forse korting van Zilveren Kruis Zorgkantoren is het onzeker of er vergoeding is voor de geleverde zorg die mensen met een beperking krijgen. De VGN stelt in de brief dat het onacceptabel is dat juist in deze onzekere tijden deze korting wordt doorgevoerd. VGN: “We vinden dit ook niet in lijn met de uitspraak van de rechter in het kortgeding dat wij vorig jaar tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren hebben gevoerd. Zeker omdat tegelijkertijd zorgaanbieders steeds meer mensen met een complexe zorgvraag in zorg nemen, terwijl geconstateerd is dat de tarieven voor deze zorg onvoldoende dekkend zijn.”

Wlz

Het is volgens de VGN belangrijk om mensen met een beperking, die met een onafhankelijk gestelde indicatie toegang tot de Wlz hebben, van goede zorg te voorzien. Daarvoor moeten voldoende middelen voor beschikbaar komen. VGN: “Helaas is dit in de regio’s van Zilveren Kruis zorgkantoren, ondanks de recente verhoging van het Wlz kader, blijkbaar niet het geval.”