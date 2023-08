VieCuri ruilt vla in voor gezonde puddingboterham

Patiënten met kauw- en slikproblemen krijgen in VieCuri ziekenhuis in Venlo en Venray voortaan een gezonde puddingboterham in plaats van ongezonde voeding met veel suikers. Betere voeding kan bijdragen aan sneller herstel van kwetsbare patiënten.

De voeding voor patiënten met kauw- en slikproblemen is vaak niet lekker en ongezond. Dikwijls wordt de warme maaltijd voor hen gepureerd. Dat komt de smaakbeleving niet ten goede. Daarnaast bevatten alternatieven, zoals kwark, vla en vruchtenmousse, vaak veel suikers. Terwijl gezonde voeding en voldoende eten ontzettend belangrijk is voor het herstel. Ziekenhuizen krijgen nogal wat patiënten met kauw- en slikproblemen. Denk aan kwetsbare ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad of patiënten met dementie. Door onvoldoende, niet gezond of gevarieerd genoeg te eten, is er een grotere kans op complicaties. Dat kan weer leiden tot een langere ligduur, slecht genezen van wonden, minder bewegen en een algehele achteruitgang.

Weinig alternatieven

Alles bij elkaar genomen een onwenselijke situatie, vonden zorgprofessionals in VieCuri ziekenhuis. Evelien Peeters, neurologieverpleegkundige, vond dat het anders moest. “De meeste mensen eten thuis ook niet alleen vla en kwark. Wij boden dit onze patiënten wel aan omdat er weinig alternatieven zijn. Een extra nadeel is dat het veel suikers bevat. Vanwege de verhoogde suikerinname moesten mensen met diabetes na het eten insuline toegediend krijgen. Dat is voor niemand wenselijk, maar zeker niet voor mensen met diabetes. Al met al voelde dit niet goed.”

Minder suikers

Samen met logopedist Laura Jacobs dacht ze na over een oplossing. Jacobs: “Er zijn te weinig goede en betaalbare alternatieven op de markt voor patiënten met slikproblemen. Het staat niet op de kaart, ook niet bij andere ziekenhuizen. Wat we misten is hartige, vloeibare voeding met minder suikers. Verder wilden we de presentatie aantrekkelijker te maken. Om die uitdaging op te pakken, startten we een projectteam waarin naast de verpleging en logopedie ook diëtetiek, voedingsassistenten, koks en Foodservices zaten.”

Puddingboterham

“Met het projectteam zijn we gaan pionieren”, zegt Peeters. “We zijn zelf gaan koken, proeven en testen. Onze koks lieten al hun creativiteit erop los. En we gingen in gesprek met onze leverancier. We wilden zoveel mogelijk ‘normaal eten’ nabootsen. Zowel in smaak als hoe het eruit ziet. Zo kwamen we uit op de ‘pudding-boterham.’ Het heeft de vorm en smaak van een echte boterham. Je kunt het zelfs besmeren met groentespread, paté, smeerkaas of (suikervrije) jam. Verder bieden we een lekkere maaltijdsoep, pasta bolognese en bami aan.”

“De logopedist bepaalt wat een patiënt qua voedingsconsistentie mag hebben qua dikte, kruimeligheid en structuur”, zegt Jacobs. “De diëtist adviseert de patiënt in productkeuzes. Het is heel fijn dat we nu een breder aanbod hebben.” Peeters: “Eten is nu eindelijk weer leuk en lekker voor deze patiënten. Ik verwacht dat dit bijdraagt aan een sneller herstel én dat we minder extra insuline toe moeten dienen.”