Vier jaar celstraf en tbs geëist voor aanranding en verkrachting in zorginstelling

Tegen een 49-jarige Venlonaar heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) woensdag een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor twee aanrandingen en een verkrachting van een kwetsbare 33-jarige vrouw. Zij verbleef in een zorginstelling in Venlo.

De verdachte werkte als schoonmaker in de zorginstelling. De politie kwam hem op het spoor aan de hand van DNA dat hij bij het slachtoffer had achtergelaten.

Match

Deze sporen leverden een match op met het DNA-bestand van het NFI (Nationaal Forensisch Instituut). In dat bestand zit het erfelijk materiaal van veroordeelden die een misdrijf hebben gepleegd waarop meer dan vier jaar celstraf staat.

Uit onderzoek en verklaringen van het slachtoffer en personeel van de zorginstelling concludeert het OM dat de verdachte het slachtoffer in oktober en december 2024 onzedelijk heeft betast en in maart 2025 heeft verkracht. Volgens het OM zijn de verklaringen van het slachtoffer voldoende gedetailleerd en consistent om als betrouwbaar aangemerkt te worden.

Ander gedrag

Steunbewijs voor de aanrandingen en de verkrachting is er ook, aldus het OM. Zo legt het zorgpersoneel vast dat het slachtoffer na de aanrandingen ander gedrag vertoont dan normaal.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.