Vier ouderenzorgorganisaties Gooi en Vechtstreek sluiten contract met Zilveren Kruis

In het contract tussen de vier organisaties en de zorgverzekeraar staan afspraken om de ouderenzorg in de regio meer gezamenlijk en eenvoudiger te organiseren. Het moet bovendien de schotten tussen de financieringsbronnen en organisaties weghalen en de administratieve last omlaag brengen. Op die manier hopen de samenwerkende partijen de zorg voor ouderen op peil te houden.

‘Organisatiebelangen ondergeschikt’

“De gemaakte afspraken zijn vooruitstrevend en ambitieus”, vindt Jacqueline van der Loo, bestuurder van Amaris Zorggroep. “Met de ondertekening van dit innovatieve contract zeggen we met elkaar toe dat we de toegankelijkheid van de ouderenzorg voorop zetten en onze eigen organisatiebelangen ondergeschikt maken. Dat vraagt van ons om op andere manieren zorg te verlenen en onszelf anders te organiseren dan we nu gewend zijn.”

Maatschappelijke opgave

Van der Loo wijst er namens de deelnemende zorgaanbieders op dat het niet alleen aan hen en de zorgverzekeraar is om de ouderenzorg in de toekomst goed en toegankelijk te houden. Ze zegt niet te kunnen zonder hulp van burgers, gemeenten en andere zorg- en welzijnspartijen. “Want de ondersteuning van kwetsbare ouderen is een maatschappelijke opgave die in deze tijd niet meer alleen achter de deuren van zorgaanbieders plaatsvindt.”