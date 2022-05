Vier revalidatiecentra vormen netwerk pijnrevalidatie

De partners in het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland gaan actief samenwerken om zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verbinden. Ze willen dit zowel binnen het netwerk doen als met andere partijen. Zo willen ze de pijnrevalidatie blijven verbeteren en bijdragen aan het ontwikkelen van pijnrevalidatie in de keten.

Opdracht VWS

De (voorlopers van de) vier centra zijn al in 2004 door het ministerie van VWS aangewezen als Ontwikkelcentrum PijnRevalidatie (OPR). Hun opdracht was om in de revalidatiepraktijk kennis op te bouwen over pijnrevalidatie en deze kennis vervolgens actief te delen. Met het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland geven zij hier samen vervolg aan.

Het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland zal dit jaar nog worden uitgebreid met enkele andere partijen zodat een landelijk spreiding ontstaat, zo laten de samenwerkende partijen weten.