Vier zorgaanbieders coördineren verdeling Wlz-plaatsen

Vier zorgorganisaties in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV-regio) zijn een centraal loket gestart voor snellere en efficiëntere verdeling van Wlz-plaatsen. Via één centraal loket voor wonen en zorg krijgen ook andere zorgaanbieders in deze regio snel en duidelijk inzicht in beschikbare Wlz-plaatsen.

Rivas Zorggroep, Waardeburgh, De Lange Wei en Huis ter Leede noemen hun loket het Regionaal Coördinatiepunt (RCP). Ze werken binnen het RCP samen om plaatsingen overzichtelijker te maken en cliënten sneller duidelijkheid te bieden over passende zorg.

Wlz-loket

Dankzij deze uitbreiding hoeven medewerkers van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en ziekenhuizen cliënten niet langer bij meerdere zorgorganisaties aan te melden. Via één centraal Wlz-loket krijgen zij snel en duidelijk inzicht in beschikbare Wlz-plaatsen, ook bij spoed- en crisisplaatsingen.

Tijdwinst

De centrale coördinatie levert zorgprofessionals tijdswinst op. Zij krijgen sneller antwoord op plaatsingsvragen en houden meer ruimte voor hun kerntaak: de zorg en begeleiding van cliënten. “Met het RCP maken we plaatsing overzichtelijker en eenvoudiger”, zegt Natalí Martens, kwartiermaker van het RCP. “Cliënten krijgen sneller duidelijkheid en zorgprofessionals hebben minder administratieve lasten. Zo zorgen we samen voor een betere doorstroming naar de juiste zorgplek.”