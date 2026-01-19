Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Vier zorgaanbieders coördineren verdeling Wlz-plaatsen

,

Vier zorgorganisaties in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV-regio) zijn een centraal loket gestart voor snellere en efficiëntere verdeling van Wlz-plaatsen. Via één centraal loket voor wonen en zorg krijgen ook andere zorgaanbieders in deze regio snel en duidelijk inzicht in beschikbare Wlz-plaatsen.

Rivas Zorggroep, Waardeburgh, De Lange Wei en Huis ter Leede noemen hun loket het Regionaal Coördinatiepunt (RCP). Ze werken binnen het RCP samen om plaatsingen overzichtelijker te maken en cliënten sneller duidelijkheid te bieden over passende zorg.

Wlz-loket

Dankzij deze uitbreiding hoeven medewerkers van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en ziekenhuizen cliënten niet langer bij meerdere zorgorganisaties aan te melden. Via één centraal Wlz-loket krijgen zij snel en duidelijk inzicht in beschikbare Wlz-plaatsen, ook bij spoed- en crisisplaatsingen.

Tijdwinst

De centrale coördinatie levert zorgprofessionals tijdswinst op. Zij krijgen sneller antwoord op plaatsingsvragen en houden meer ruimte voor hun kerntaak: de zorg en begeleiding van cliënten. “Met het RCP maken we plaatsing overzichtelijker en eenvoudiger”, zegt Natalí Martens, kwartiermaker van het RCP. “Cliënten krijgen sneller duidelijkheid en zorgprofessionals hebben minder administratieve lasten. Zo zorgen we samen voor een betere doorstroming naar de juiste zorgplek.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Wlz

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

19 jan 2026 Vier zorgaanbieders coördineren verdeling Wlz-plaatsen
13 jan 2026 Langdurige zorg heeft vanaf 2026 meer geld om te investeren in zorgvastgoed
19 dec 2025 Administratieve lasten zorgverleners nog steeds torenhoog
17 dec 2025 Kosten langdurige zorg bijna verdubbeld sinds 2015
16 dec 2025 Laat technologie de langdurige zorg nou eindelijk eens menselijker maken Opinie

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties