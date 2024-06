VIGO herbenoemt bestuurder

Wishal Sewbalak heeft ervaring in de reguliere en forensische psychiatrie. Sinds 2013 was hij verbonden aan GGZ Delfland, eerst als psychiater en later als geneesheer-directeur en directeur behandelzaken.

Onderzoeksrapport

In juni 2023 trad Sewbalak aan als bestuurder van VIGO; een groep van samenwerkende zorgorganisaties in jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen periode legde hij zijn statutaire bestuurlijke rol tijdelijk neer. “Dit om de onafhankelijke status van het onderzoek van het externe bureau IG&H naar aanleiding van de publicaties van Follow the Money vanaf eind 2023 te waarborgen”, meldt VIGO.

Follow the Money berichtte over verliezen, verzuim en betalingen aan bedrijven van bekenden van de bestuurders. Ook een “strategiereis” naar Ibiza viel erg slecht. “Dat was onnodig, dom en onnadenkend”, gaf Vigo toen toe. Twee interim-bestuurders werden aangesteld ter vervanging. Uit later onderzoek bleek dat het handelen van de bestuurders niet de Governancecode Zorg 2022 overtrad, “maar dat op onderdelen de vraag kan worden gesteld of op alle momenten, hoewel dat formeel niet verplicht was, wel in de geest van deze Governancecode is gehandeld”.

Herbenoeming

VIGO meldt dat Sewbalak intern diverse gesprekken heeft gevoerd “om ervan overtuigd te zijn dat hij het vertrouwen van de organisatie heeft” om de rol van bestuurder weer op te pakken. Per 24 juni is hij weer herbenoemd als bestuurder. “Het is belangrijk voor alle onderdelen van VIGO die de zorg leveren dat Wishal met zijn zorginhoudelijke kennis weer in de raad van bestuur plaats neemt. De positieve adviezen voor zijn herbenoeming geven dat ook aan”, reageert Henk de Jong, voorzitter van de raad van toezicht.

Interim-bestuurder John Kauffeld neemt het voorzitterschap over van interim-bestuurder Paul de Bot, die op 1 juli vertrekt. “Samen met John Kauffeld staat Wishal voor een grote bestuurlijke opgave om VIGO en haar onderdelen weer in rustiger vaarwater te brengen.”