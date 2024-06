Vigo lijdt verlies van 16,1 miljoen na opstappen bestuur

Ggz- en jeugdzorgorganisatie Vigo heeft in 2023 een verlies geleden van 16,1 miljoen euro nadat het bestuur eind vorig jaar opstapte. De organisatie wijt de slechte financiële cijfers aan een aangepaste digitale strategie nadat de bestuurders vertrokken. Vigo is minder ICT-projecten gaan doen en die projecten zijn in één keer afgeschreven waardoor een tegenvaller van 6,1 miljoen euro ontstond.

Vigo wist de omzet te verhogen van 291 miljoen euro naar 311 miljoen euro, maar de kosten stegen met ruim 30 miljoen euro. Zo namen de personeelskosten met 10 miljoen euro toe en was de organisatie ruim 3 miljoen euro meer kwijt aan externe medewerkers.

Hoge algemene kosten

Maar vooral de algemene kosten stegen hard van 69,6 miljoen euro naar 84,6 miljoen euro. Hier zit onder meer een bedrag van 3 miljoen euro in voor de subsidieverstrekking aan Stichting GZ-Punt voor de ontwikkeling van het Platform Ecosysteem. Daarnaast zit de toename van de algemene kosten vooral in hogere kosten voor software en licenties, abonnementen en telefonie.

Ondanks de slechte cijfers staat de balans van de organisatie er nog prima voor. De solvabiliteitsratio bedraagt 47,6 procent. Maar door de combinatie met het hoge investeringsniveau daalt de liquiditeit en is bijsturing nodig, merkt de organisatie op.

Reis naar Ibiza

Eind vorig jaar stapte het volledige bestuur van Vigo op nadat Follow the Money berichtte over verliezen, verzuim en betalingen aan bedrijven van bekenden van de bestuurders. Ook een “strategiereis” naar Ibiza viel erg slecht. “Dat was onnodig, dom en onnadenkend”, gaf Vigo toen toe. Twee interimbestuurders werden aangesteld ter vervanging.

Uit later onderzoek bleek dat het handelen van de bestuurders niet de Governancecode Zorg 2022 overtrad, “maar dat op onderdelen de vraag kan worden gesteld of op alle momenten, hoewel dat formeel niet verplicht was, wel in de geest van deze Governancecode is gehandeld”.