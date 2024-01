Vijf ziekenhuizen intensiveren samenwerking medische labdiagnostiek

Adrz, Amphia, Bravis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en ZorgSaam intensiveren de bestaande samenwerking voor medische microbiologie, pathologie en klinische chemie en hematologie. De ziekenhuizen willen de laboratoriumdiagnostiek in één nieuwe organisatie samenvoegen.

In 2016 zijn de eerste stappen gezet in de beoogde samenwerking. “Door directe beschikbaarheid van de resultaten na slechts één keer materiaal afnemen, kunnen huisartsen en behandelend specialisten in ziekenhuizen snel, efficiënt en met betrouwbare gegevens de noodzakelijke behandeling starten”, aldus Bravis.

Intentieverklaring

De vijf ziekenhuizen hebben op 22 december 2023 een intentieverklaring ondertekend om de diagnostische disciplines bij elkaar te brengen. Zowel binnen de verschillende onderdelen als in de gezamenlijke organisatie. “De ziekenhuizen nemen tot uiterlijk 2028 de tijd voor het samenvoegen van alle medische laboratoriumdiagnostiek in één nieuwe organisatie.”

Komend jaar wordt met input vanuit de laboratoria gewerkt aan het verder vormgeven van het nieuwe organisatiemodel. “De vijf ziekenhuizen zijn zowel aandeelhouder, voor de borging van zeggenschap, als klant, voor borging van de dienstverlening.”