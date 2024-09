Vilans en TU Eindhoven werken nauwer samen op gebied van digitale zorg

Vilans en TU Eindhoven werken al langer samen. Nu gaat Vilans expert digitale zorg Henk Herman Nap ook aan de slag als deeltijd hoogleraar Value based digital care innovations met als drie focusgebieden: co-design, waardebepaling en verantwoord innoveren.

Beter aansluiten

“Vilans en TU/e richten zich allebei op de vraag hoe technologie beter kan aansluiten bij de gebruikers. We hebben altijd onderzoekers op dit thema. Nu bijvoorbeeld Janna Alberts op het onderwerp digitale ondersteuning bij goed blijven eten en drinken voor ouderen. Het mooie van de dwarsverbanden is dat wij bij Vilans kunnen zorgen dat al die aan de universiteit ontwikkelde kennis en technologieën ook goed landen in de praktijk”, aldus Nap.