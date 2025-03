Vilans: Spraakgestuurd rapporteren levert kwartier tijdwinst op

Spraakgestuurd rapporteren kan in de ouderenzorg een tijdwinst opleveren van een kwartier per dag per medewerker. Dat blijkt uit recent onderzoek van Vilans naar technologische oplossingen die binnen Anders Werken in de Zorg (AWIZ) worden uitgeprobeerd.

Bovendien ervaren zorgmedewerkers meer werkplezier: het gemiddelde rapportcijfer voor ‘werkplezier’ stijgt van 5,8 bij klassiek rapporteren naar 7,4 bij spraakgestuurd rapporteren.

Spraakgestuurd rapporteren is een innovatieve manier van verslaglegging in de zorg, die gebruik maakt van spraakherkenningstechnologie. Rapportages worden ingesproken in plaats van ingetypt. Dat inspreken van rapportages zou minder tijd kosten dan het typen van rapportages.

Betere kwaliteit

Bovendien kunnen de ingevulde rapportages van betere kwaliteit zijn, bijvoorbeeld doordat teksten minder (spel)fouten bevatten en beter gestructureerd zijn. De grootste verandering in de werkwijze is dat er vaker direct na het zorgmoment en bij de cliënt op de kamer wordt gerapporteerd.

83 procent van de respondenten geeft aan dat het inderdaad minder tijd kost; de geschatte rapportagetijd per dag is gedaald van 56 naar 42 minuten. Van de zorgmedewerkers die ‘klassiek’ rapporteren, doet 66 procent dat direct na het zorgmoment, bij spraakgestuurd rapporteren is dit gestegen naar 86%. Daarnaast geeft 51 procent van de zorgmedewerkers aan klassiek te rapporteren aan het einde van de dienst, bij spraakgestuurd rapporteren is dat gedaald tot 28 procent.