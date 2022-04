Vincent van Gogh neemt Momentum over

De fusie tussen Stichting GGZ Momentum en Vincent van Gogh is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanaf 30 maart maakt Stichting GGZ Momentum onderdeel uit van Vincent van Gogh en dus van VIGO.

De medewerkers van Momentum zijn 28 maart bijgepraat door het bestuur van VIGO en de directie van Vincent van Gogh. Na een roerige periode wil VIGO rust brengen voor de medewerkers van Momentum, zodat hun energie uit kan blijven gaan naar het leveren van de juiste patiëntenzorg. Met de bestuurlijk fusie tussen de twee ggz-instellingen is de continuïteit voor patiënten en personeel van Momentum gewaarborgd. Momentum zal op de vertrouwde manier zorg blijven bieden voor mensen met psychische problemen vanuit de bestaande locaties.

Toekomst

Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur van VIGO, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “De fusie met Momentum is voor VIGO aanvullend, zowel wat betreft zorgaanbod als de regio waar de zorg wordt geleverd. Wij kunnen van en met elkaar leren. De komende periode gaan wij vanuit de synergie met VIGO de zorg optimaal ondersteunen, zodat de medewerkers van Momentum de patiënten de juiste zorg kunnen blijven leveren.”

Specialistische ggz

GGZ Momentum biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in Noord-Brabant en Gelderland; toegankelijk voor alle inwoners van Nederland. Ze hebben specifieke deskundigheid in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek en compulsieve stoornissen. Vincent van Gogh geeft ook specialistische ggz, maar dan in Zuid Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met (ernstige) psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Vincent van Gogh maakte al deel uit van VIGO, de fusieorganisatie voor ggz, jeugdzorg en forensische zorg.