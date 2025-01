Vivent gestart met opendeurenbeleid in woonzorgcentra

De verandering is ingevoerd in overleg met bewoners, hun families en de cliëntenraad. “Het openen van de deuren past volledig bij onze visie dat vrijheid, veiligheid en vertrouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn,” zegt Pieter Hermsen, bestuurder bij Vivent. “Bewoners verdienen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, zoals even naar buiten gaan of een wandeling maken. Dit geeft niet alleen meer levensgeluk, maar draagt ook bij aan een betere gezondheid.”

De transitie begon in 2023 met een 0-meting op alle locaties, gevolgd door de opening van de eerste locatie: Vivent Donkenhof. Vervolgens werden Vivent-locaties Berlerode, Kattenbosch, Hof van Hintham en De Hooghe Clock stapsgewijs voorbereid en geopend.

Voor iedere locatie werd zorgvuldig gekeken naar de specifieke behoeften en uitdagingen. Projectgroepen, bestaande uit medewerkers, cliëntenraadsleden en familieleden, werkten intensief samen om knelpunten in kaart te brengen en praktische oplossingen te realiseren.