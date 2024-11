Gemeenten in zak en as om oplopende kosten jeugdzorg

Over 2023 is het tekort al 628 miljoen euro en voor 2024 “naar verwachting” 828 miljoen.

Hervormingsagenda

De VNG baseert die verwachting op de uitkomsten van een onderzoek door adviesbureau Improven. In de zogenoemde Hervormingsagenda werden maatregelen genomen die zouden moeten leiden tot kostenbeheersing, maar die leveren niet genoeg resultaat op.

Groeiende vraag

“Gemeenten zien zich geconfronteerd met de groeiende vraag en intensiteit van jeugdzorgtrajecten, toenemende wachttijden en stijgende uurtarieven voor zorgverleners”, meldt de VNG.

“Het beeld is tamelijk schokkend”, vervolgt ze. “Bij ongewijzigd beleid is sprake van een verdere groei van de uitgaven met 7 procent, die ertoe leidt dat deze in 2028 circa 10 miljard euro belopen. In lijn daarmee nemen de tekorten van gemeenten zeer aanzienlijk toe. Deze bedragen in 2028 volgens onze prognose 3 miljard.”

Tamara van Ark

De gemeenten hebben al herhaaldelijk laten weten dat zij extra steun van het kabinet nodig hebben. De vereniging heeft de kwestie aangekaart bij de onafhankelijke deskundigencommissie onder leiding van voormalig politica Tamara van Ark en verwacht “een krachtig advies aan het kabinet om gemeenten voor de tekorten in 2023 en 2024 te compenseren”.

Reikwijdte

Over de jeugdzorg vond begin deze week een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats, waarover Zorgvisie berichtte. De financiële tekorten werden ook tijdens dit gesprek benoemd. Echter, de VNG benadrukte dat VNG dat er nog een openstaande vraag is. Hoe wordt de reikwijdte van de jeugdzorg beperkt, zodat de gemeenten financiële ruimte houden om te investeren in preventie en collectieve voorzieningen?

Ondersteuning school en ouders

Nathalie Kramers, wethouder in Leeuwarden en voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG, noemt het iets waar in eerste instantie de wetgever over na moet denken. “Wat je in ieder geval wil, is dat de specialistische zorg voor jongeren gegarandeerd en beschikbaar is. Maar je hebt juist een grote groep vraagstukken die juist niet individuele jeugdzorg is, maar ook ondersteuning van de ouders en vanuit de school. Daar wil je de mogelijkheid hebben om niet een op een een vraagstuk in de zorgplicht te leggen.” Dit soort zorgvragen zou vanuit collectieve en preventieve voorzieningen bediend moeten worden.

Zij snapt ook dat dit ingewikkeld wordt want, zo stelt ze. “Wat je wil voorkomen is dat alles opeens complexe problematiek wordt om maar toch die zorg vergoed te krijgen.” Volgens VNG zijn daarom ook goede gesprekken nodig met mensen uit de sector over hoe de collectieve en individuele zorgvragen in goede banen worden geleid. (ANP/Skipr)