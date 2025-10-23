Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Volgens driekwart zorgmedewerkers staat de toegankelijkheid van de zorg onder druk

,

Terwijl politici in verkiezingsdebatten discussiëren over de toekomst van de zorg, laten zorgmedewerkers zelf een duidelijk signaal horen: bijna driekwart maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de komende drie tot vijf jaar.

Dit blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ onder ruim 1000 zorgprofessionals. Ook verwacht bijna driekwart dat er te weinig zorgverleners zijn om patiënten en cliënten goed te kunnen helpen, en ruim tweederde voorziet langere wachttijden. 

Voor het onderzoek zijn 1028 zorgprofessionals ondervraagd, waarvan 895 uitvoerend medewerkers en 133 leidinggevenden, managers en directieleden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Miles Research in opdracht van Stichting IZZ. 

Nu al niet toegankelijk

Van alle ondervraagde zorgmedewerkers vindt bijna een kwart dat de zorg nu al niet voor iedereen toegankelijk is. Opvallend is dat leidinggevenden en managers kritischer zijn dan uitvoerend personeel: een derde van hen vindt de zorg niet toegankelijk, tegenover een kwart van de uitvoerende medewerkers. 

Dat slechts ruim de helft de zorg als toegankelijk ziet, past in een breder beeld. Ook op andere vlakken maken zorgmedewerkers zich veel zorgen over de komende jaren. Bijna tweederde twijfelt of mensen de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Ruim de helft maakt zich zorgen of er voldoende zorg nabij beschikbaar blijft.

Leidinggevenden nog bezorgder

 Opmerkelijk is dat leidinggevenden zich op alle onderzochte punten meer zorgen maken dan uitvoerend personeel. Dat is ook goed te zien bij de kwaliteit van de zorg: bijna tweederde van de leidinggevenden maakt zich hier zorgen over, tegenover ruim de helft van het uitvoerend personeel. 

Jan-Luuk de Groot, directeur van Stichting IZZ benadrukt dat de politiek deze signalen serieus moet nemen. “In de verkiezingsdebatten wordt volop gediscussieerd over de zorg, maar we moeten vooral luisteren naar degenen die er dagelijks mee te maken hebben. Zorgprofessionals zien aan het bed, in de wijk, in de spreekkamer en in de hele zorg wat er speelt. Als zij zo massaal aangeven dat de toegankelijkheid onder druk staat en dat de problemen alleen maar groter worden, wordt het tijd om te investeren in de aantrekkelijkheid van de zorgsector als werkplek.” 

Urgentie

De Groot wijst op de urgentie: “Het is veelzeggend dat leidinggevenden, die een breder overzicht hebben over de organisatie en de sector, nog kritischer zijn als het gaat om de toegankelijkheid dan het uitvoerend personeel. Deze zorgen moeten serieus genomen worden in de politieke keuzes die nu gemaakt worden.”

Reageer op dit artikel
Meer over:PersoneelVolksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:13 Volgens driekwart zorgmedewerkers staat de toegankelijkheid van de zorg onder druk
26 aug 2025 Zuid-Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties breiden Academie voor Zelfzorg uit
15 jul 2025 Verzekeringsartsen UWV doen onrechtmatige keuringen vanaf vakantieadres
14:45 NU’91 wil inflatiecorrectie plus 2 procent in nieuwe umc-cao
13:41 149 Personeel; de zorg van manager of collega?Podcast

Interessant voor u

Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 – Julian Bushoff, kandidaat-Kamerlid ...
· 0 jaar geleden
Webinar Data & Security in de zorg – Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties