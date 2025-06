Volwassene overleden aan mazelen, had ernstige afweerstoornis

Een volwassen persoon is deze week overleden na een besmetting met mazelen. Het gaat om iemand die een ernstige afweerstoornis had. De patiënt was gevaccineerd, maar “we zien vaker dat bij een afweerstoornis de vaccinatie niet goed werkt”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De patiënt was twee weken geleden met mazelen opgenomen in een ziekenhuis. Het is niet bekend waar de persoon de ziekte heeft opgelopen. Het RIVM wil om privacyredenen niet zeggen uit welke plaats de patiënt kwam en of het om een man of een vrouw gaat.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren tegen mazelen. “Het virus krijgt dan geen kans om mensen te besmetten. Het laat ook zien dat mazelen niet alleen een kinderziekte is; het kan ook bij kwetsbare volwassenen grote gevolgen hebben.”

Jarenlang nauwelijks besmettingen

Nederland had jarenlang nauwelijks besmettingen met mazelen, maar de ziekte stak ruim een jaar geleden weer de kop op. Vorig jaar registreerde het RIVM 204 gevallen. De teller staat dit jaar op 437 bevestigde infecties. Mazelen kan zich verspreiden doordat de vaccinatiegraad is gedaald, meldt het RIVM.

Mensen die mazelen oplopen, kunnen onder meer last krijgen van plekjes op de huid en ontstoken ogen. Meestal verloopt de ziekte relatief mild en knappen mensen vanzelf op. In zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking. Zulke complicaties kunnen dodelijk zijn. (ANP)