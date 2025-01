Vonnis Hof groot gevaar voor winst zorgsector

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over juiste uitbetaling van overuren kan de zorgsector jaarlijks 800 miljoen euro kosten. Het vonnis treft vooral de vvt en de gehandicaptenzorg. In de vvt zou het meer dan de jaarwinst kosten (550 miljoen euro). In de gehandicaptenzorg verdampt 80 procent van de jaarwinst.

Zorgwerkgevers betalen alleen voltijdwerkers een toeslag voor overuren. Het Europese Hof van Justitie vindt echter dat overuren van deeltijdwerkers in gelijke mate moeten worden beloond, wat niet zo is. Als werkgevers de gevolgen van het vonnis verwerken in de zorg-cao’s, kost dat 800 miljoen per jaar, heeft ABN Amro berekend.

Op tafel bij cao-onderhandelingen

Het vonnis is onderwerp van de gesprekken over nieuwe cao’s die op dit moment lopen in alle zorgsectoren. De uitspraak van het Hof heeft grote gevolgen voor met name de vvt, omdat daar negen van de tien werknemers in deeltijd werken. Als de overuren zouden moeten worden betaald in het laatst bekende boekjaar (2023), had de vvt niet 450 miljoen euro winst gemaakt, maar 100 miljoen verlies, berekende ABN Amro.

Ook voor de gehandicaptenzorg is het effect van het vonnis groot. Daar zou het gezamenlijke resultaat in 2023 bijna geheel worden weggevaagd: van de 125 miljoen euro winst zou 25 miljoen resteren. Voor de ziekenhuizen en de ggz zijn de gevolgen minder. Bij beide sectoren zou ruwweg een kwart van het jaarresultaat verdwijnen.

Terugwerkende kracht

De extra kosten voor zorgorganisaties kunnen oplopen als medewerkers met terugwerkende kracht een beroep doen op de uitspraak van het Europese Hof. Dat kan voor de afgelopen vijf jaar. “Het vonnis stelt zorgaanbieders voor een duivels dilemma”, licht sectoreconoom David Bolscher van ABN Amro toe: “Alle overwerkuren gelijk belonen met een toeslag of niemand meerwerk-toeslag uitkeren.” Zorgprofessionals werken gemiddeld 2,5 uur per week over, aldus het CBS en TNO.

“De uitspraak van het Europese Hof is zeker leidend, maar het is nog afwachten hoe lokale rechters hier uitleg aan gaan geven”, stelt Marnix Ritmeester, advocaat arbeidsrecht bij Workx Advocaten: “In sommige gevallen kan sprake zijn van een objectieve rechtvaardiging, als het doel van het onderscheid legitiem is omdat het passend en noodzakelijk is om het doel te bereiken. Toch acht ik de kans op voorhand moeizaam dat een rechtvaardiging voor onderscheid bij zorgpersoneel gevonden wordt.”

Alleen overwerken na toestemming

Om deze kostenstijging te beperken, kunnen zorgpartijen afkondigen dat deeltijd- en voltijdwerkers alleen na expliciete toestemming overuren mogen maken, adviseert Bolscher: “Zo kunnen ze bovendien voorkomen dat medewerkers met kleine contracten structureel overuren maken.” Zo’n regeling kan worden opgenomen in de cao, maar werkgevers kunnen dat ook zelf afkondigen.